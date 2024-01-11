Памфилова назвала число кандидатов на пост президента России
Памфилова заявила об участии 11 кандидатов в избирательной кампании
Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС
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Участники гонки сегодня находятся на разных стадиях — кто-то уже зарегистрирован, кто-то собирает необходимые документы.
В избирательной кампании на сегодня участвуют 11 человек. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова.
В ходе заседания она уточнила, что происходит сегодня в предвыборной гонке. Так, по словам Памфиловой, всего кандидатов — 11, они находятся на разных стадиях.
«Восемь из них выдвинуты политическими партиями, трое выдвинуты в порядке самовыдвижения — это вот те, кто участвует сейчас на данном этапе в избирательной кампании», — сказала Памфилова.
Глава ЦИК также добавила, что полноценно и официально зарегистрировались трое: Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди» и Николай Харитонов от КПРФ.
В 2024 году президентские выборы в России продлятся три дня — с 15 по 17 марта. Как отмечали в ЦИК, многодневная схема голосования пришлась по душе населению страны. Досрочный период пройдет с 25 февраля по 14 марта.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в поддержку действующего президента Владимира Путина поступили подписи из всех 89 регионов России.