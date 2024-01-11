Возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором пострадал Лев Рубинштейн

Фото: www.globallookpress.com / Viktor Chernov

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Все обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить правоохранителям. Однако уже установлено, что в результате аварии пострадавшему был причинен тяжкий вред.

По факту ДТП, в котором серьезно пострадал Лев Рубинштейн, возбуждено уголовное дело. Как стало известно 5-tv.ru, водителю иномарки, сбившей поэта, может грозить реальный срок лишения свободы.

Авария произошла 8 января на улице Образцова. Рубинштейн переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, но до тротуара добраться не успел, попав под колеса темной иномарки.

В результате ДТП пострадавший получил множественные переломы и черепно-мозговую травму, что по закону классифицируется как тяжкий вред здоровью. Сейчас пострадавший находится в реанимации, ему провели операцию, состояние расценивается как тяжелое.

После проведенной правоохранителями проверки было принято решение о возбуждении уголовного дела, так как, предварительно, 59-летний водитель машины нарушил правила дорожного движения, что и повлекло за собой ДТП.

По данным Дептранса Москвы, только за последний год за ним числится 19 эпизодов нарушении ПДД. Меру пресечения в отношении водителя не выбирали. Если его признают виновным, мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры момента ДТП, в котором машина сбила поэта Льва Рубинштейна.