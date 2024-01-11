В Москве покупатель представился популярным блогером и украл продукты из супермаркета
Директор магазина обвинила популярного блогера в краже просроченных продуктов
Фото: www.globallookpress.com / Aleksandr Schemlyaev
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Полиция проводит проверку, устанавливая, был ли факт уголовного преступления.
Директор продуктового супермаркета обвиняет популярного московского блогера в краже продуктов. Как стало известно 5-tv.ru, женщина написала заявление в полицию после того, как молодой человек вынес из магазина товары на сумму около четырех тысяч рублей.
Предполагаемое преступление произошло в супермаркете на востоке российской столицы.
«В магазин пришел молодой человек, представился как блогер Алекс и начал снимать продукты на прилавках, проверяя сроки годности. Найдя просрочку, оплатил ее на кассе, но ему вернули деньги вторым чеком. После он должен был отдать весь товар обратно в магазин, но часть продуктов забрал с собой», — сообщает источник 5-tv.ru.
Полицейские проводят проверку по данному факту.
Блогер Алекс известен тем, что устраивает так называемые рейды в продуктовые магазины в поисках товаров с истекшим сроком годности, которые, согласно российскому законодательству, не должны лежать на прилавках.
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