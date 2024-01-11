Не по плану: США пришли в ужас из-за последствий конфликта Зеленского и Залужного

Фото: www.globallookpress.com / Pool / Ukrainian Presidentia

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Разногласия длятся уже третий год, а значительных успехов Киев на поле боя так и не достиг.

Чиновники в Соединенных Штатах сильно обеспокоены тем, что из-за разногласий президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного замедляется работа над военной стратегией Киева. Об этом пишет Bloomberg.

Вашингтон хочет, чтобы Киев «отточил свой план борьбы», поскольку конфликт длится уже третий год. Этот вопрос американские власти собираются обсудить с Зеленским на следующей неделе.

«Официальные лица в Вашингтоне обеспокоены разногласиями между Зеленским и <…> Залужным, которые замедляют усилия по выработке новой стратегии», — говорится в публикации.

Спустя почти полтора года проведения СВО украинская сторона начала контрнаступление. Владимир Путин подтвердил его начало 4 июня 2023 года. Позднее сам Залужный признал провал контрнаступления. Такое заявление, к слову, сильно разгневало Зеленского.

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Попытки прорвать российскую оборону предпринимаются Украиной, в том числе, на левом берегу Днепра. Командиры ВСУ продолжают бросать боевиков в мясорубку, отправляя их на смертельные задания в Крынках. Киевский режим не останавливают огромные потери, им важнее показать Западу свое наступление. Заявлял об этом немецкий обозреватель Кристоф Ваннер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что потери ВСУ исчисляются тысячами боевиков, включая опытных и мотивированных.