🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 января, для всех знаков зодиака

Дарья Евстрахина 78 0

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. 13 января — день не обещает ничего хорошего. Очень захочется спорить и негативить. В гости могут нагрянуть апатия или кризис. Бороться с отрицательной энергией можно при помощи спорта или генеральной уборки

♈ Овны

Неплохой день. Особенно хорошо вы справляетесь с делами, не требующими участия других людей. Там, где нужна помощь, порой возникают затруднения. Из-за разногласий не всегда удается завершить начатое в срок. Впрочем, вы найдете способ справиться с ситуацией, и серьезных проблем не возникнет. Если дело касается денег, бизнеса, имущества, вы легко договариваетесь с людьми. А вот с личными отношениями все иначе: вы рискуете сказать что-то обидное, больно ранить того, кто вам дорог.

Космический совет: слушайте свою интуицию, как лучше провести день. Не загоняйте себя в строгие рамки.

Тельцы

День будет довольно напряженным. Приходится решать рабочие вопросы и заниматься семейными делами, то и дело переключаясь с одного на другое. Это очень утомляет, вы становитесь более вспыльчивыми и раздражительными, чем обычно, можете наделать ошибок под влиянием эмоций. Старайтесь быть снисходительнее к окружающим, проявите понимание и участие – вас приятно удивит их реакция. Возможны незапланированные поездки. Они будут очень веселыми и интересными, позволят завязать полезные знакомства. Чем ближе вечер, тем легче оказывается поладить с окружающими.

Космический совет: не спешите сегодня, дела будут идти успешнее. Подождите с решением важных вопросов.

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Близнецы

Много времени отнимают разговоры, а вот пользы от них маловато. Более того, часто приходится обсуждать вопросы, которые вас не касаются и просто не интересуют. В первой половине дня к этому еще удастся относиться спокойно, а вот потом вы начнете сердиться по-настоящему, и тут кто-то может попасть под горячую руку. Опытные люди дают хорошие советы, стоит к ним прислушаться. Не исключено, что вам подскажут, как избежать серьезных проблем в работе или наладить отношения с близким человеком. Вечер обещает приятные сюрпризы.

Космический совет: в семейной жизни ждет новый всплеск чувств. Возможно, вам готовят романтический сюрприз.

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Раки

Очень напряженный, но столь же плодотворный день. Возможны острые моменты, конфликтные ситуации дома и на работе. Старайтесь не избегать споров, а вести их конструктивно – есть шанс найти истину, прийти к решению, которое устроит всех. Не исключены неожиданные новости и предложения, от которых не захочется отказываться. Нежелательно заключать сделки. Делать покупки и просто тратить деньги нужно с большой осторожностью, поскольку сейчас вы склонны быть очень легкомысленными в финансовых вопросах.

Космический совет: будьте ласковее сегодня с любимым человеком. Вы много работаете над отношениями, продолжайте в том же духе.

Львы

Вы решительны и энергичны, способны на многое, чтобы добиться своего. Преграды, порой возникающие на пути, вас ничуть не пугают. Напротив, очень интересно будет подумать о том, как преодолеть их. Многие Львы проявят чудеса изобретательности, удивят окружающих своим нестандартным взглядом на вещи. Могут начаться какие-то отношения, совсем не похожие на те, что были у вас раньше. Не исключено, что вы заинтересуетесь необычным и непростым человеком. Достичь взаимопонимания с ним удастся далеко не сразу.

Космический совет: сегодня стоит отдохнуть от работы. Вы заслужили передышку.

Девы

Вы способны добиться очень многого. Важно сосредоточиться на главном и не отвлекаться на пустяки. К сожалению, получится это не сразу, и в первой половине дня много времени будет потрачено зря. Но позже вы расставите приоритеты и поймете, как нужно действовать. Именно с этого момента начнутся перемены к лучшему. Благоприятный день для переговоров, касающихся смены работы и начала сотрудничества. Можно заключать крупные сделки: они будут удачными. В личных отношениях едва ли произойдут значительные перемены, но в целом вы будете довольны сложившейся ситуацией.

Космический совет: не забывайте про духовность и самообразование - прогуляйтесь по парку или сходите в музей.

Весы

Благоприятный день для делового общения. Вы способны многих убедить в своей правоте, привлечь на свою сторону людей, которые прежде были склонны поддерживать ваших соперников. Немалую роль тут играет личное обаяние. Вы пользуетесь им очень умело, поэтому окружающим трудно в чем-то отказать вам. Только с самыми близкими не всегда будет легко найти общий язык. Кажется, что они настроены слишком критично, требуют большего, чем вы способны дать. Однако шансы достичь компромисса все же есть.

Космический совет: четко разграничьте работу и личную жизнь. Не решайте за коллег их проблемы.

Скорпионы

День спокойный и приятный. Многое дается проще, чем обычно, даже с новыми задачами вы справляетесь на удивление быстро. Не исключены перемены к лучшему на работе. Вы сможете опередить соперников, показать, что способны на многое. Успехи, которых удастся достичь в этот день, дадут шанс вскоре подняться по карьерной лестнице. Удачно пройдут встречи с людьми, поддержкой которых вы хотели бы заручиться. Некоторые Скорпионы получат помощь, в том числе финансовую, из совершенно неожиданного источника.

Космический совет: перспективный день для решения деловых вопросов. Удастся закрыть дела, которые уже давно висят над вами.

Стрельцы

Сегодня вы очень нравитесь даже тем, кто совсем вас не знает. Этим стоит воспользоваться, чтобы решить какие-то личные или профессиональные проблемы. Люди, которые прежде вас недооценивали, могут изменить свое мнение, заметить ваши сильные стороны. Не исключено, что отношения со старыми знакомыми заметно изменятся к лучшему. Очень острой будет деловая интуиция, некоторые Стрельцы найдут способ заметно увеличить свои доходы. Можно делать покупки. Лучше всего приобретать какие-то вещи для дома или технику, необходимую для работы.

Космический совет: мечтайте! Все ваши мысли сегодня могут сбыться, кармический день настал.

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Козероги

День будет довольно напряженным. И дело тут не в том, что дел как-то особенно много, и нужно все успеть в срок, а в вашем настроении. Вы огорчаетесь из-за мелочей, сердитесь чаще обычного, можете обижаться на людей, которые не раз помогали вам и поддерживали во всем. Иногда собственные усилия кажутся напрасными, а старания – бессмысленными, и это надолго выбивает из колеи. Постарайтесь сохранить равновесие, почаще думайте о хорошем, вспоминайте о своих успехах и достижениях. Желательно избегать перегрузок, особенно во второй половине дня – они могут привести к недомоганиям.

Космический совет: будьте менее требовательны к себе. Иногда стоит хвалить себя за достижения.

Водолеи

Трудно будет ни с кем не поссориться, но вы справитесь, если постараетесь. Часто выручает чувство юмора – ваши шутки всем кажутся смешными, на них никто не обижается. На работе разногласия возникают чаще обычного, причем спорите вы не только с коллегами, но и с руководством. Тут важно избегать лишних эмоций. Конструктивные дискуссии будут полезными, если вы не станете переходить на личности. Вы склонны сокращать расходы, экономить – и это правильно: без веских причин расставаться с деньгами не стоит.

Космический совет: вас ждут удачи в новом проекте. Не терзайте себя сомнениями, вы все делаете верно.

Рыбы

Очень благоприятный день для деловых встреч, переговоров, обсуждения рабочих вопросов. Будет шанс получить информацию, которая вскоре пригодится. Вы прислушиваетесь к советам опытных коллег, и правильно делаете – это помогает избежать многих серьезных ошибок. Удачными будут командировки. Не самый простой день с точки зрения личных отношений: могут вспоминаться старые обиды, не исключено, что придется снова и снова мысленно возвращаться к событиям, о которых вы предпочли бы забыть. Будьте искренни с теми, кого любите – только так можно вернуть мир и гармонию.

Космический совет: отпустите все тревоги, вы сделали большой шаг вперед и заслужили уважения к себе.

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