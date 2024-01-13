🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 января, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. 13 января — день не обещает ничего хорошего. Очень захочется спорить и негативить. В гости могут нагрянуть апатия или кризис. Бороться с отрицательной энергией можно при помощи спорта или генеральной уборки

♈ Овны

Неплохой день. Особенно хорошо вы справляетесь с делами, не требующими участия других людей. Там, где нужна помощь, порой возникают затруднения. Из-за разногласий не всегда удается завершить начатое в срок. Впрочем, вы найдете способ справиться с ситуацией, и серьезных проблем не возникнет. Если дело касается денег, бизнеса, имущества, вы легко договариваетесь с людьми. А вот с личными отношениями все иначе: вы рискуете сказать что-то обидное, больно ранить того, кто вам дорог.

Космический совет: слушайте свою интуицию, как лучше провести день. Не загоняйте себя в строгие рамки.

♉ Тельцы

День будет довольно напряженным. Приходится решать рабочие вопросы и заниматься семейными делами, то и дело переключаясь с одного на другое. Это очень утомляет, вы становитесь более вспыльчивыми и раздражительными, чем обычно, можете наделать ошибок под влиянием эмоций. Старайтесь быть снисходительнее к окружающим, проявите понимание и участие – вас приятно удивит их реакция. Возможны незапланированные поездки. Они будут очень веселыми и интересными, позволят завязать полезные знакомства. Чем ближе вечер, тем легче оказывается поладить с окружающими.

Космический совет: не спешите сегодня, дела будут идти успешнее. Подождите с решением важных вопросов.



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♊ Близнецы

Много времени отнимают разговоры, а вот пользы от них маловато. Более того, часто приходится обсуждать вопросы, которые вас не касаются и просто не интересуют. В первой половине дня к этому еще удастся относиться спокойно, а вот потом вы начнете сердиться по-настоящему, и тут кто-то может попасть под горячую руку. Опытные люди дают хорошие советы, стоит к ним прислушаться. Не исключено, что вам подскажут, как избежать серьезных проблем в работе или наладить отношения с близким человеком. Вечер обещает приятные сюрпризы.

Космический совет: в семейной жизни ждет новый всплеск чувств. Возможно, вам готовят романтический сюрприз.

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♋ Раки

Очень напряженный, но столь же плодотворный день. Возможны острые моменты, конфликтные ситуации дома и на работе. Старайтесь не избегать споров, а вести их конструктивно – есть шанс найти истину, прийти к решению, которое устроит всех. Не исключены неожиданные новости и предложения, от которых не захочется отказываться. Нежелательно заключать сделки. Делать покупки и просто тратить деньги нужно с большой осторожностью, поскольку сейчас вы склонны быть очень легкомысленными в финансовых вопросах.

Космический совет: будьте ласковее сегодня с любимым человеком. Вы много работаете над отношениями, продолжайте в том же духе.

♌ Львы

Вы решительны и энергичны, способны на многое, чтобы добиться своего. Преграды, порой возникающие на пути, вас ничуть не пугают. Напротив, очень интересно будет подумать о том, как преодолеть их. Многие Львы проявят чудеса изобретательности, удивят окружающих своим нестандартным взглядом на вещи. Могут начаться какие-то отношения, совсем не похожие на те, что были у вас раньше. Не исключено, что вы заинтересуетесь необычным и непростым человеком. Достичь взаимопонимания с ним удастся далеко не сразу.

Космический совет: сегодня стоит отдохнуть от работы. Вы заслужили передышку.

♍ Девы

Вы способны добиться очень многого. Важно сосредоточиться на главном и не отвлекаться на пустяки. К сожалению, получится это не сразу, и в первой половине дня много времени будет потрачено зря. Но позже вы расставите приоритеты и поймете, как нужно действовать. Именно с этого момента начнутся перемены к лучшему. Благоприятный день для переговоров, касающихся смены работы и начала сотрудничества. Можно заключать крупные сделки: они будут удачными. В личных отношениях едва ли произойдут значительные перемены, но в целом вы будете довольны сложившейся ситуацией.

Космический совет: не забывайте про духовность и самообразование - прогуляйтесь по парку или сходите в музей.

♎ Весы

Благоприятный день для делового общения. Вы способны многих убедить в своей правоте, привлечь на свою сторону людей, которые прежде были склонны поддерживать ваших соперников. Немалую роль тут играет личное обаяние. Вы пользуетесь им очень умело, поэтому окружающим трудно в чем-то отказать вам. Только с самыми близкими не всегда будет легко найти общий язык. Кажется, что они настроены слишком критично, требуют большего, чем вы способны дать. Однако шансы достичь компромисса все же есть.

Космический совет: четко разграничьте работу и личную жизнь. Не решайте за коллег их проблемы.

♏ Скорпионы

День спокойный и приятный. Многое дается проще, чем обычно, даже с новыми задачами вы справляетесь на удивление быстро. Не исключены перемены к лучшему на работе. Вы сможете опередить соперников, показать, что способны на многое. Успехи, которых удастся достичь в этот день, дадут шанс вскоре подняться по карьерной лестнице. Удачно пройдут встречи с людьми, поддержкой которых вы хотели бы заручиться. Некоторые Скорпионы получат помощь, в том числе финансовую, из совершенно неожиданного источника.

Космический совет: перспективный день для решения деловых вопросов. Удастся закрыть дела, которые уже давно висят над вами.

♐ Стрельцы

Сегодня вы очень нравитесь даже тем, кто совсем вас не знает. Этим стоит воспользоваться, чтобы решить какие-то личные или профессиональные проблемы. Люди, которые прежде вас недооценивали, могут изменить свое мнение, заметить ваши сильные стороны. Не исключено, что отношения со старыми знакомыми заметно изменятся к лучшему. Очень острой будет деловая интуиция, некоторые Стрельцы найдут способ заметно увеличить свои доходы. Можно делать покупки. Лучше всего приобретать какие-то вещи для дома или технику, необходимую для работы.

Космический совет: мечтайте! Все ваши мысли сегодня могут сбыться, кармический день настал.

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♑ Козероги

День будет довольно напряженным. И дело тут не в том, что дел как-то особенно много, и нужно все успеть в срок, а в вашем настроении. Вы огорчаетесь из-за мелочей, сердитесь чаще обычного, можете обижаться на людей, которые не раз помогали вам и поддерживали во всем. Иногда собственные усилия кажутся напрасными, а старания – бессмысленными, и это надолго выбивает из колеи. Постарайтесь сохранить равновесие, почаще думайте о хорошем, вспоминайте о своих успехах и достижениях. Желательно избегать перегрузок, особенно во второй половине дня – они могут привести к недомоганиям.

Космический совет: будьте менее требовательны к себе. Иногда стоит хвалить себя за достижения.

♒ Водолеи

Трудно будет ни с кем не поссориться, но вы справитесь, если постараетесь. Часто выручает чувство юмора – ваши шутки всем кажутся смешными, на них никто не обижается. На работе разногласия возникают чаще обычного, причем спорите вы не только с коллегами, но и с руководством. Тут важно избегать лишних эмоций. Конструктивные дискуссии будут полезными, если вы не станете переходить на личности. Вы склонны сокращать расходы, экономить – и это правильно: без веских причин расставаться с деньгами не стоит.

Космический совет: вас ждут удачи в новом проекте. Не терзайте себя сомнениями, вы все делаете верно.

♊ Рыбы

Очень благоприятный день для деловых встреч, переговоров, обсуждения рабочих вопросов. Будет шанс получить информацию, которая вскоре пригодится. Вы прислушиваетесь к советам опытных коллег, и правильно делаете – это помогает избежать многих серьезных ошибок. Удачными будут командировки. Не самый простой день с точки зрения личных отношений: могут вспоминаться старые обиды, не исключено, что придется снова и снова мысленно возвращаться к событиям, о которых вы предпочли бы забыть. Будьте искренни с теми, кого любите – только так можно вернуть мир и гармонию.

Космический совет: отпустите все тревоги, вы сделали большой шаг вперед и заслужили уважения к себе.

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