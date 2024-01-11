«Предоставит полномочия»: администрация Байдена поддержала конфискацию активов РФ

Фото: www.globallookpress.com / imago stock&people

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Российские власти неоднократно заявляли об ответе на такие действия.

Белый дом поддержал законопроект, который позволит США конфисковать замороженные российские активы на сумму порядка 300 миллиардов долларов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на меморандум Совета нацбезопасности Штатов.

«Законопроект предоставит полномочия, необходимые исполнительной власти для конфискации российских суверенных активов в пользу Украины», — указывается в документе.

Администрация президента США Джо Байдена поддержала проект после того, как конгрессмены-республиканцы заблокировали финансирование Украины на сумму более 60 миллиардов долларов после провалов ВСУ. Теперь же Белому дому нужно получить поддержку в Конгрессе другого законопроекта.

Вместе с тем администрация Байдена хочет согласовать это с союзниками по «Большой семерке», ведь в Европе хранится порядка 200 миллиардов активов РФ.

Ранее газета The New York Times сообщала о том, что власти США начали срочные переговоры с западными союзниками о конфискации активов Центробанка России на сумму более 300 миллиардов долларов. Эти средства они хотят передать Украине в качестве военной помощи, когда ослабнет их поддержка.

При этом Белый дом оказывает давление на Великобританию, Францию, Италию, Канаду и Японию, чтобы представить стратегию использования российских активов к 24 февраля 2024 года.

Также прежде издание Der Spiegel заявило о намерении немецкой Генпрокуратуры изъять российские активы и присвоить их бюджету страны. В ФРГ планируют конфисковать более 720 миллионов, и запрос об этом уже был направлен в суд.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Москва неоднократно заявляла, что отреагирует на конфискацию активов. Так, недавно МИД РФ заявил о симметричном ответе. Как подчеркнул директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский, наша страна готова к любому развитию ситуации с ее активами.