МВД: семь человек погибли и еще двое пострадали в ДТП под Пензой

Фото: Telegram / Полиция Пензенской области / Police_58

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

В Пензенской области минивэн врезался в грузовик, в результате чего погибли люди. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Управления МВД России по региону.

Произошло все примерно в три часа ночи 11 января на 504-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал». По предварительным данным, водитель минивэна двигался в сторону Москвы и в какой-то момент выехал на встречную полосу. В результате он столкнулся с грузовиком Volvo.

«В результате ДТП в минивэне семеро погибших и двое пострадавших», — говорится в сообщении.

В Пензенской области авто влетело в грузовик на встречке, восемь человек погибли. Фото: Telegram / Полиция Пензенской области / Police_58

Прокуратура Пензенской области контролирует установление всех обстоятельств аварии в Нижнеломовском районе, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в смертельное ДТП в Башкирии попал самый сильный подросток России. Абсолютный чемпион Всероссийских пляжных игр по воркауту Сергей Батяев скончался в возрасте 16 лет в больнице.