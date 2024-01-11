США возобновили импорт нефти из России после перерыва в 1,5 года

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Причем Штаты отдали за баррель гораздо больше суммы, установленной «потолком цен».

Соединенные Штаты осенью 2023-го впервые за полтора года импортировали российское черное золото. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской статслужбы.

Так, в октябре Вашингтон купил 36,8 тысяч баррелей нефти из РФ. Импорт стоил 2,7 миллиона доллара. В ноябре США сделали повторную закупку. За импорт 9,9 тысяч баррелей нефти они отдали 750 тысяч долларов. В обоих случаях углеводород покупался для потребления.

Следует отметить, что Штаты отдали за баррель гораздо больше 60 долларов, установленных «потолком цен». Так, в октябре он обошелся США в 74 доллара, а в ноябре — 76.

США ввели в марте 2022-го запрет на импорт нефти и других энергоносителей из России. Последний раз Вашингтон закупил у Москвы черное золото в апреле того года. В последнее время США стали активно бороться с организациями и судами, которые используются для обхода «ценового потолка» на российскую нефть.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями

Ранее 5-tv.ru писал, что в декабре 2023-го США ввели санкции против четырех компаний и нефтетанкера России. В этот «черный список» попали в том числе базирующиеся в Гонконге компании Bellatrix Energy Limited и Covart Energy Limited.