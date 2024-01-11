Попрощаться с рутиной: как легко почистить картошку

Фото: www.globallookpress.com / Alfred Schauhuber

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Популярный лайфхак уже прославился на весь Интернет.

Картошка — один из самых популярных и любимых продуктов многих. Чаще всего она готовится очень просто. Однако чистить больше количество клубней не всегда легко и приятно. Как сэкономить время и облегчить приготовление блюд из главного источника углеводов рассказали в utro.ru.

Популярный лайфхак уже прославился на весь Интернет — его назвали методом «контраста». Сперва необходимо опустить картофелину в кипящую воду, а после сразу поместить в охлажденную. Чем прохладнее будет вода, тем лучше сработает способ. Можно также добавить кубики льда.

Таким образом шкурка картошки начнет отслаиваться сама, и ее легко будет снять руками — не понадобятся даже нож и овощечистка. Метод подойдет для любого вида этого овоща — как для молодой картошки, так и для старой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие продукты запрещено хранить в холодильнике.