Минобороны: три БПЛА перехвачены над Ростовской, Тульской и Калужской областями

Денис Птицын 33 0
Минобороны: три БПЛА перехвачены над Ростовской, Тульской и Калужской областями
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Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

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На месте крушения беспилотников работают оперативные группы.

Киев предпринял попытку атаковать российские территории беспилотниками. Как сообщили в МО РФ, атака произошла в районе 4:30 по московскому времени. Беспилотники самолетного типа были своевременно обнаружены и немедленно уничтожены.

«Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Ростовской, Тульской и Калужской областей», — сообщили в Минобороны.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша в официальном Telegram-канале уточнил, что один из беспилотников был уничтожен над техническим сооружением насосной станции, здание получило повреждения, но возгорания не произошло. Пострадавших нет.

На месте крушения беспилотников работают оперативные группы.

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