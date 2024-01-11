Расчеты ПВО уничтожили два украинских дрона над Ростовской областью

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Очередная террористическая атака ВСУ была сорвана российскими бойцами.

Минувшей ночью силами ПВО над территорией Каменского района Ростовской области были сбиты два беспилотника самолетного типа, сообщил губернатор области Василий Голубев.

В результате падения обломков пострадавших нет. Последствия на земле уточняются.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как обезопасить российские города от ударов ВСУ.