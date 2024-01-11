В США суд впервые разрешил казнить заключенного при помощи азота

Фото: Depositphotos / reewungjunerr

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Сторонники такого метода настаивают на его безболезненности, в то время как оппоненты сравнивают подобную казнь с экспериментами на людях.

Верховный суд в штате Алабама впервые разрешил казнить осужденного с помощью чистого азота. Она запланирована на 25 января, сообщила телекомпания NBC со ссылкой на судебные документы.

Такому методу казни подвергнется осужденный за убийство жены в 1988 году Кеннет Юджин Смит. Мужчина уже ходатайствовал о предварительном судебном запрете, но его отклонили. Сообщник был казнен в 2010 году. А Смит в 2022 году чудом избежал смерти. Тогда в Алабаме сорвалась его запланированная казнь с помощью смертельной инъекции.

Если казнь Смита в конце января все же состоится, то мужчину заставят дышать только азотом. Это спровоцирует гипоксию и дальнейшую смерть. Одни считают, что такой метод безболезненный, другие убеждены — он подобен эксперименту. Кроме того, эксперты ООН отметили, вдыхание азота может привести к страданиям осужденного, а научных данных, чтобы рассеять эти опасения, нет. Вместе с тем стоит отметить, что помимо Алабамы казнь при помощи таким способом разрешена еще в двух штатах — Оклахоме и Миссисипи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в США оправдали мужчину, отсидевшего 48 лет за убийство.