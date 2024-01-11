Развод и тихая старость: куда пропал актер Александр Балуев

Фото: Вадим Тараканов / ТАСС

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Популярный артист все реже мелькает в новостях.

Александр Балуев — популярный российский актер, снявшийся во множестве культовых картин. Однако в последние годы мужчина все реже появляется на телеэкранах. Редакция 5-tv.ru решила разобраться, как сейчас обстоят дела у звезды сериалов.

Будущий актер родился в Москве в 1958 году. Мальчик воспитывался в строжайшей дисциплине, поскольку его отец был кадровым военным. Однако мать всеми силами старалась привить любовь к искусству. С самого раннего детства она водила маленького Сашу на спектакли.

После школы парень решил поступать в Щукинское училище, но провалил экзамены. Однако он не расстроился и пошел работать помощником осветителя на студию «Мосфильм». А спустя какое-то время ему все-таки удалось стать студентом МХАТа.

О личной жизни Балуева известно не так много. Артист нечасто делится чем-то сокровенным. Однако кое-что журналистам узнать все же удалось. Серьезные отношения у мужчины были только один раз. Его музой стала польская журналистка Мария Урбановская. С женщиной он познакомился во время съемок. При этом Балуева совершенно не смутило, что она была на восемь лет старше, находилась замужем, да и к тому же воспитывала двоих детей.

Актер рассказывал, что на момент их знакомства от семьи остался только штамп в паспорте. Однако мужчина всем сердцем полюбил иностранку и был готов за нее бороться.

«Маша приехала отдыхать на море с двумя детьми, старшей Оле тогда было лет девять-десять, а младшему Юлию — шесть. В то время официально она еще была замужем, хотя на самом деле семьи уже не существовало. Но для меня было главным, что я полюбил эту женщину и готов был за нее бороться. К счастью, она ответила мне взаимностью», — рассказывал Балуев.

Пара узаконила свои отношения в 2003 году. Тогда же у них родилась дочь, которую называли Мария-Анна. К сожалению, семейное счастье актера оказалось не вечным. Спустя десять лет Мария и Александр решили развестись. Позднее артист признавался, что экс-возлюбленная просто не выдержала обрушившейся на нее известности.

Сейчас артист живет в одиночестве в своем загородном коттедже. Недвижимость в элитном поселке он приобрел еще в начале нулевых.

Единственное о чем он жалеет, так это о невозможности видеться с дочерью лично. По словам актера, в настоящее время вынужден довольствоваться лишь онлайн-общением. Раньше он за несколько часов мог прилететь в Варшаву. Теперь граница для него на замке.

«Сначала было трудно общаться из-за ковида, теперь стало еще хуже. Потому что в ковид я хотя бы мог получить визу, а теперь не могу, у меня нет права пересечения никаких границ. Это чудовищно — не иметь возможности повидаться, пообщаться с самым родным человеком», — сетовал артист.

При этом он продолжает следить за успехами своей дочери. Не так давно она сняла минутный фильм под названием «Расставание». Мужчина подчеркнул, что в ее возрасте бы не осилил такую задачу. Также он принял желание дочери стать режиссером. Правда, у него есть несколько предрассудков касательно этой профессии. К примеру, Балуев считает, что эта работа в основном мужская.

В отличие от многих звезд Балуев поддержал спецоперацию на Украине. При этом сам он отказался как-либо осуждать сбежавших коллег. Мужчина подчеркнул, что недопустимо бросать родину в такой момент. Кроме того, он убежден, что российские солдаты делают очень важное дело, искореняя нацистскую идеологию в соседней стране.

«Если существует нацизм, а, оказывается, на Украине он существует в очень серьезной форме и в очень больших масштабах, с ним надо бороться, его надо уничтожать. Поэтому моя страна сейчас занимается именно этим. Я убежден, что в этом есть абсолютная правда и в этом есть правильность этой ситуации», — убежден артист.

Несмотря на возраст, Балуев не намерен бросать актерскую карьеру. В прошлом году вышло много картин с его участием. Так, например, он снялся в сериале «Беспринципные в деревне», картинах «Вызов» и «У людей так бывает». Также он не забрасывает работу в театре и регулярно появляется в различных постановках.

«В общем-то, у меня все хорошо. Планируется выход новых лент, вы о них скоро узнаете. И работа в театре происходит», — рассказывал артист.

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