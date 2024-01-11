Смертоносная угроза: почему ВСУ стоит больше всего опасаться «Ланцетов»

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Военный эксперт Андрей Клинцевич рассказал о главной особенности и преимуществе этих беспилотников, число которых российский президент Владимир Путин призвал нарастать.

Беспилотники «Ланцет» несут смертоносную угрозу для Вооруженных сил Украины (ВСУ), боевикам стоит больше всего их опасаться, потому что они совершенно не подвержены атакам систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом рассказал военный эксперт Андрей Клинцевич в беседе с NEWS.ru.

Он сравнил опасность дронов «Куб» с «Ланцетами» и объяснил, что первые могут обездвиживать тяжелые танки, выводя из строя их двигатели. Но боевикам все же тяжелее справиться со вторыми.

«Несмотря на десятки попыток, эффективно поражать российские дроны украинские войска так и не сумели. И это большая проблема для них, потому что „Ланцеты“ уничтожают сами зенитные установки, которые и должны эти беспилотники сбивать», — заявил Клинцевич.

«Ланцеты», к слову, способны пролетать максимальную скорость — до 80 километров. По мнению эксперта, это их главная особенность и преимущество.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как танкисты армии России громят ВСУ под Северском.