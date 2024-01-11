Развлечение из правил: на что россияне тратили деньги в новогодние праздники

Продажи на маркетплейсах выросли почти на 50% в новогодние праздники

Фото, видео: www.globallookpress.com / 57stock; 5-tv.ru

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И какие товары вошли в ТОП продаж?

Мороз подстегивает спрос — как пишут «Известия», в новогодние праздники продажи на маркетплейсах выросли почти на 50%. Жители России активно покупали автоаксессуары для обогрева и запуска авто, обогреватели и развлекательные гаджеты, такие как игровые приставки.

Сказались морозные каникулы и на рынке бытовой техники. В первую неделю нового года россияне охотно покупали онлайн телевизоры, холодильники и смартфоны.

Те, кто все-таки отважились выйти на улицу, шли в торговые центры и рестораны. Их посещаемость выросла почти на треть.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что россиян собираются защитить от покупки некачественных товаров в интернет-магазинах, в том числе и на маркетплейсах. В Госдуме предлагают штрафовать онлайн-продавцов за отказ предоставить сертификаты качества своих товаров.

Наказать хотят и тех, кто загружает поддельные документы. Впрочем, и сейчас продажа товаров без сертификатов в магазинах может обернуться штрафом до 300 тысяч рублей.