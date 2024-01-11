Вдали от фронта: как умельцы чинят технику для нужд СВО

Фото, видео: 5-tv.ru

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Ежедневно они бросают все дела и придумывают, модернизируют и отправляют на фронт все, что может облегчить нашим бойцам выполнение задач.

Эти люди помогают тем, кто находится непосредственно в зоне спецоперации. Ежедневно волонтеры-любители бросают все свои дела и придумывают, модернизируют и отправляют на фронт все, что может облегчить нашим бойцам выполнение задач. Корреспондент «Известий» Анастасия Кувалдина пообщалась с теми, кто борется за победу, находясь вдали от фронта.

«Именно этот дрон, участник СВО, он был подбит и нам его прислали», — сказал инженер-радиотехник Сергей Чмыхун.

Для этого «раненого бойца» Сергей смоделировал на 3D-принтере что-то вроде протеза. Говорит, себестоимость сделанного им пластикового крепежного луча лопасти — всего семь рублей.

В то время как замена поломанной детали на заводскую обошлась бы в 12 тысяч. Сейчас на очереди печать кейсов для обезболивающих препаратов.

«Оно вот так вот взводится и вешается на форму. Таким образом, если надо бойцу, он в пределах двух секунд уже у себя имеет шприц», — добавил умелец.

С помощью 3D-принтера Сергей изготавливает футляры для ампул, устройства сброса для дронов, оружейные ускорители заряжания. Рассказывает, что к его делу стали присоединяться и другие неравнодушные петербуржцы.

Так образовалось целое сообщество — «Умельцы фронту». Все передают волонтерам, те — увозят в зону СВО.

Сергей говорит, что печатью занимается с самого начала спецоперации. В то время сын служил под Белгородом, а, когда вернулся домой, то стал помогать разрабатывать модели для печати, подсказывая, что и как сделать, чтобы было удобнее в армейском быту.

«Один мой очень хороший товарищ, к сожалению, оттуда не вернулся и хочется, чтобы как можно больше парней вернулись оттуда живыми и целыми. <…> Ну а тем, кто в данный момент там находится — помочь, чем можем», — поделился Егор Филиппов.

В месяц, по подсчетам Сергея, на катушки пластика и остальные материалы уходит 15-20 тысяч рублей. Плюс затраты на электричество.

При этом, по его словам, за работу денег не берет. Переводы принимает, но, как объясняет, на закупку сырья.

Дороже всего обходятся генераторы помех. Их он использует для сборки систем радиоэлектронной борьбы собственного изобретения.

«Мы направляем просто в сторону дрона и таким образом до километра ожидается, что дрон потеряет связь и FPV, и Mavic через какое-то время упадет», — отметил Чмыхун.

И, несмотря на то, что Сергей вдали от боевых действий, воевать ему все же приходится — с соседями. За общедомовое помещение, в котором он раньше и печатал изделия для нужд СВО.

«Я не против того, что он делает для СВО, и низкий ему поклон, но то, что это производится в нашем подъезде — я против», — отметила жительница дома Наталия Васинович.

«У него там стоят, печатают 3D-принтеры в промышленном масштабе, он сам не отрицает, что это производство, а производство в доме запрещено», — рассказал житель дома Алексей Ечин.

Серей требованиям людей уступил — живет теперь в квартире, больше похожей на склад. Но надеется, что на общем собрании жителей дома ему позволят-таки занять свободный общедомовой пятачок. Потому что помочь волонтеру с помещением поблизости, по его словам, ни одна из инстанций пока не спешит.