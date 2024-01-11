Хантер Байден сбежал из Конгресса во время слушаний по своему делу

Фото, видео: Reuters / Kevin Lamarque; 5-tv.ru

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Это вызвало возмущение у американских политиков, которые теперь сына президента не иначе как «маленьким ребенком» не называют.

Неожиданное появление Хантера Байдена в американском Конгрессе обернулось новым скандалом с его участием.

Он прибыл на слушание членов Палаты представителей, на котором его никто не ждал. Там как раз обсуждали, почему сын президента не пришел на предыдущее, где должен был дать показания о коррупционных схемах своей семьи и вовлеченности во все это отца Джо Байдена. Но слушать критику конгрессменов-республиканцев Хантер долго не смог и быстро сбежал. Этот вызвало возмущение парламентариев, а его самого назвали настоящим трусом.

«Хантер Байден выглядел как самый настоящий дурак, он был похож на ребенка, которого поймали на чем-то нехорошем. Сегодня он пришел на слушанья и очень быстро убежал, в то время как дети Трампа сидели часами, выслушивая все обвинения в их сторону. Хантер Байден не может следовать закону», — заявила член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин.

Как только Хантер Байден покинул зал законодателей, его поймали репортеры и начали задавать неудобные вопросы. Например, перестал ли сын нынешнего президента США пить коньяк по утрам. Но ответить ему было, похоже, нечего. Итогом заседания, с которого сбежал сын президента, стал проект резолюции о привлечении его к ответственности за неуважение к конгрессу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему вопрос о Хантере Байдене вызвал смех в Белом доме.