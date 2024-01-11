В результате украинского обстрела в Горловке погиб местный житель

Фото, видео: Ягодкин Дмитрий / ТАСС; 5-tv.ru

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Жилые дома получили серьезные повреждения.

ВСУ снова атаковали Горловку из крупнокалиберной артиллерии. Жертвой ракетных ударов стал 40-летний мирный житель. Как заявили в ДНР, украинские войска выпустили по городу не менее пяти снарядов из РСЗО.

В ходе атаки были разбиты несколько автомобилей. Повреждения получили фасады и крыши жилых домов. В одном из дворов от разорвавшегося боеприпаса образовалась огромная воронка.

Еще раньше украинские войска атаковали Донецк. С беспилотника боевики сбросили три боеприпаса на Кировский район города. Ранения получила женщина.