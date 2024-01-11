Высок риск отравиться: продукты, которые запрещено хранить в холодильнике

Фото: www.globallookpress.com / canadiensmtl

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Не всем продуктам для долгого хранения нужен холод. Некоторым наоборот — тепло и отсутствие света.

Для долгого хранения многие россияне, приходя из магазина, складывают все продукты сразу в холодильник. Однако некоторые из них наоборот не нуждаются в холоде, так как они при низкой температуре они быстрее портятся и становятся менее вкусными и полезными.

Помидоры

Зимой, конечно, найти по-настоящему вкусные и ароматные помидоры сложно и порой даже нереально. Однако такие все же есть. А если их еще и класть дома не в холодильник, а, к примеру, на кухонный стол, но подальше от солнечных лучей, они не только дольше сохранятся, но и останутся вкусными и сочными, сообщило издание utro.ru.

Ягоды

Ягоды сейчас доступны круглый год: свежая малина, клубника, ежевика, голубика. Однако, срок годности у них маленький. Поэтому их нужно либо сразу съедать, либо замораживать. Ни в холодильнике, ни, тем более, при комнатной температуре срок их годности продлить нельзя. Тоже самое касается и арбуза.

Хлеб

Если из хлеба планируют сделать сухари, то его, конечно, можно положить в холодильник. Но все же мучные изделия лучше сохраняются в хлебнице, ведь комнатная температура лучше для них, чем холод.

Зелень

Как порой хочется морозным вечером приготовить овощной салат со свежей зеленью. Однако выращивать петрушку или укроп на подоконнике, пожалуй, захочет не каждый. А покупную зелень все же не стоит хранить в холодильнике, потому что она впитывает ароматы других продуктов. Поэтому продлить ее жизнь поможет вода, в которую ее следует положить, и комнатная температура. При этом лук и чеснок лучше будут чувствовать себя в бумажном пакете где-то в темноте и прохладе.

Бананы

Бананы зачастую тоже отправляются в холодильник после покупки, но этого делать категорически нельзя. Ведь газы, которые выделяют фрукты, не полезны их соседям по полке, да и сам желтый фрукт теряет вкус от холода.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем обернется диета после новогодних праздников.