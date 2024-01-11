Посла Молдавии вызвали в МИД России и выразили протест

Фото: Александр Щербак / ТАСС

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Российская сторона оставляет за собой право на дополнительные ответные меры.

Посол Молдавии Лилиан Дарий минувшим вечером был вызван в МИД РФ. Об этом сообщила пресс-служба российского дипведомства. зарубежному дипломату заявили протест из-за действий его страны на международной арене.

«Послу заявлен решительный протест в связи с недружественными действиями официального Кишинева. Отмечено, что в случае их продолжения российская сторона оставляет за собой право на дополнительные ответные меры», — говорится в заявлении МИД

В частности, послу было объявлено о фактах политически мотивированного преследования российских и русскоязычных СМИ, идущие вразрез с международными обязательствами Кишинева в области защиты свободы слова и прав журналистов. Также протест был связан с возросшим числом случаев дискриминации граждан РФ в Молдавии.

Кроме того Дарию сообщили о том, что ряду граждан Молдавии запрещен въезд в страну в качестве симметричного ответа на действия властей.

«Выражена обеспокоенность в связи с появившейся в СМИ информацией о планах республики оказать содействие в подготовке военнослужащих Вооруженных сил Украины на молдавской территории с участием инструкторов из стран НАТО», — подчеркнули в МИД.

Дипломату указали на неприемлемость такой поддержки Украины, так как это размывает нейтральный статус Молдавии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему посла Дании вызвали в МИД России.