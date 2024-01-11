«Общеопасным способом»: что ждет «неокрепшие умы», поджигавшие квартиры журналистов в Петербурге

Фото, видео: www.globallookpress.com / Yasser Qudih; 5-tv.ru

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Это не просто акция устрашения, организаторы рассчитывали, что будут жертвы.

На фоне тотальных неудач на поле боя, Киев все чаще переходит к откровенно террористическим методам. В Петербурге сейчас расследуют серию подозрительных поджогов, которые объединяет одно. Все пострадавшие в них так или иначе относятся к журналистике. Это наши коллеги, которые освещают события в зоне СВО и неоднократно сами бывали в Донбассе. Но самое печальное в том, кого украинские спецслужбы выбрали для реализации своих излюбленных методов — практически детей. Корреспондент «Известий» Родион Северьянов продолжит.

Это не кадры случайных очевидцев. Это видеоотчет для куратора. Покрышки сложены у двери и вот — вспышка. А это уже другой дом — и снова поджигатели все тщательно фиксируют на камеру телефона. Такая же картина — на набережной Фонтанки, где злоумышленники пытались сжечь квартиру журналиста Трофима Татаренкова. Он уверен — это не просто акция устрашения, организаторы рассчитывали, что будут жертвы.

«В квартире горел свет, зажигали свет для попугая, который оставался дома. И когда с улицы посмотрели, они знали и шли умышленно убивать, покрышки подпирали дверь, покрышек было много, подложили дрова, бросили коктейль Молотова», — рассказывает пострадавший журналист Трофим Татаренков.

Очаг возгорания был именно здесь, здесь горели покрышки, обратите внимание — все в копоти, пары горючей жидкости заполнили все это пространство, в результате произошел фактически взрыв — повылетали даже окна.

А вот и предполагаемые исполнители поджога на Фонтанке — все трое уже дают признательные показания.

По словам одного из подозреваемых, в мессенджере с ним связался человек под ником «Майк Тайсон» — предложил заработать. Якобы нужно было припугнуть наркопритон.

«То что украинские корни — для меня очевидно. Я работаю по политической тематике, я бываю на Донбассе, я езжу на освобожденные территории, я работаю с журналистами, я их обучаю. Конечно я для них бельмо на глазу», — уверен Татаренков.

В остальных случаях — все по той же схеме. Заказ и инструкции — от анонима из Telegram-канала.

«Здесь были выложены покрышки, бревнышки, досочки подготовлены, камера резиновая от автомобиля и здесь был механизм, который автоматический, электронный — автоматически управлялся», — показывает пострадавшая Ираида Смирнова.

«Очевидно, что это работает ЦИПСо известной нам страны. Мы это видели уже много раз — особенно они делают эти операции на неокрепшие и молодые умы», — объяснил председатель межрегионального профсоюза сотрудников органов внутренних дел по Санкт-Петербургу и Ленобласти Юрий Корчак.

Вот один из представителей «неокрепших умов». Под конвоем следует в зал суда, лицо мы вынуждены скрыть, подозреваемый — несовершеннолетний. Задержанным вменяют воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста, вандализм и покушение на убийство.

«Это не хулиганство, это террористические действия. Группа лиц, им за это заплатили, они действуют общеопасным способом», — объяснил бывший оперуполномоченный уголовного розыска Игорь Гришаков.

Возможно, те, то стоял за организацией этих поджогов, действительно убеждали исполнителей, будто серьезной ответственности они не понесут. Точно так же, как это рассказывали тем, кто угрожал семье военкора Александра Коца, или авторам кровавых пентаграмм на пороге квартиры военкора Валентина Трушнина.

Все задержанные признают вину. В МВД, тем временем, подтвердили, что все поджоги, которые прокатились по Петербургу и Ленобласти за последнюю неделю, будут объединены в одно производство. И это, по всей вероятности, означает совсем другие сроки для подозреваемых.