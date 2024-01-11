Как проходят тренировки российских бойцов: лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Работа ВС РФ не прекращается ни на день — ни в тыловой зоне, ни на передовой.

В тыловой зоне спецоперации на специальном полигоне военнослужащие группировки войск «Восток» совершенствуют навыки стрельбы из гранатомета РПГ-7В. Видео из ДНР продемонстрировали в Минобороны РФ.

После успешного выполнения боевых задач на передовой мотострелки выезжают в тыловые районы, где они на полигонах совершенствуют навыки владения различными видами стрелкового вооружения, штурма опорных пунктов и блиндажей противника. Особая роль в этом отводится гранатометчикам. Их задача в бою — уничтожение бронированной техники или огневых точек противника перед началом проведения атаки.

По такому же принципу проводятся тренировки на полигоне: боевая группа штурмует опорные пункты только после того, как по цели отработает гранатометчик, который является очень опасной боевой единицей для противника, тем самым становится приоритетной целью для него.

После выстрела у него нет времени убедиться поражена ли цель, он должен незамедлительно поменять огневую позицию, с которой уже может выполнить следующий выстрел. В отличии действий на поле боя, в условиях полигона у гранатометчиков есть возможность выполнить несколько выстрелов с одной позиции, что позволяет разобрать свои ошибки и р реальном бою успешно поразить цель.

На полигоне с военнослужащими работают опытные инструкторы, за плечами которых не одна успешно выполненная боевая задача и десятки успешно выполненных задач.

Тем временем расчеты реактивных систем залпового огня «Град» группировки войск «Днепр» продолжают выполнять огневые задачи по уничтожению бронетехники, артиллерии, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ, а также личного состава противника на правом берегу Днепра.

В этот раз артиллеристы получили от разведчиков координаты района скопления живой силы противника. Прибыв на огневую позицию, российские бойцы навелись на цель и сделали несколько пристрелочных выстрелов. После того, как корректировщики с помощью высотного разведывательного БПЛА подтвердили накрытие цели, расчет «Града» нанес еще несколько ударов короткими залпами по пять-шесть ракет по позициям националистов.

В результате эффективной работы арткорректировщиков и расчетов реактивной артиллерии группировки войск «Днепр» противник потерял три автомобиля и несколько десятков военнослужащих убитыми и ранеными.