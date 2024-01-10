Импортеров предупредили о проблемах с бананами из-за ситуации в Эквадоре

РБК: из-за мятежа в Эквадоре возможны перебои в поставках бананов в РФ

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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В России грядет дефицит бананов?

Российских импортеров предупредили о возможных перебоях в поставках бананов из-за беспорядков в Эквадоре. В самой же южноамериканской стране опровергли вероятность такой проблемы и заявили, что поставки сейчас осуществляются «в штатном режиме».

О том, что импортеров в России призвали быть готовыми к перебоям в поставке бананов, уведомила РБК президент Ассоциации импортеров плодоовощной продукции Ирина Норина.

Уточняется, что такие опасения обоснованы временным закрытием портов, отменой выдачи контейнеров большинством агентств, срывом доставки картона и отменой среза бананов производителями.

По мнению поставщиков, даже если ситуация в скором времени нормализуется, они в силу форс-мажорных обстоятельств не смогут в полном объеме отгрузить запланированные объемы на текущей неделе.

В то же время как сообщил исполнительный директор Ассоциации маркетинга и экспорта бананов Эквадора (Acorbanec) Ричард Салазар, произошедшее в стране никак не повлияет на поставки фруктов.

«И порты, и судоходные линии продолжают работать в штатном режиме», — заверил он.

Ранее 5-tv.ru писал, как Эквадор погрузился в тотальный хаос из-за беспорядков.