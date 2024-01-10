Гендиректор РФПИ призвал инвестировать в добывающую отрасль совместно с РФ

Фото: © РИА Новости / Светлана Шевченко

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Россия занимает второе место в мире по запасам редкоземельных элементов, третье место по запасам лития.

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев призвал инвесторов добывающей отрасли к совместным с РФ инвестициям в глобальные инфраструктурные проекты. С таким заявлением он выступил в ходе ведущего отраслевого форума «Полезные ископаемые будущего» в Саудовской Аравии.

В пример глобальных российских инфраструктурных проектов он привел российский Северный морской путь, такие проекты позволят высвободить ресурсы отрасли и упростить транспортную логистику, сделав добычу и транспортировку востребованных полезных ископаемых эффективнее в разы.

«Значимые перспективы для развития новых инфраструктурных коммуникаций открывает проект Северного морского пути, который позволит существенно сократить время доставки грузов из Азии в европейскую часть России через Арктику. С инвестиционной точки зрения это один из самых привлекательных мировых проектов по созданию нового маршрута, который позволит добиться снижения нагрузки на экологию с обеспечением высокой скорости доставки грузов», — отметил он.

Выступая в ходе сессии «Создание добавленной стоимости полезных ископаемых через инвестиции в инфраструктуру» на форуме «Полезные ископаемые будущего» Дмитриев отметил, что инвестиции в инфраструктуру уже составляют 40% текущего портфеля РФПИ.

Фонд активно сотрудничает с Правительством РФ для разработки эффективных механизмов, которые должны сделать инвестиции в инфраструктуру добывающей отрасли более привлекательными. Кроме того, для повышения инвестиционной привлекательности российского минерально-сырьевого комплекса в сентябре 2023 года РФПИ и Роснедра подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, в рамках которого РФПИ будет инвестировать и привлекать финансирование для проектов по разведке, разработке и открытию новых месторождений.

«Инвестиции в инфраструктуру составляют около 40% портфеля РФПИ. Данный сектор играет ключевую роль для устойчивого развития добывающей отрасли. Необходимо увеличивать инвестиций в создание высокотехнологичной инфраструктуры для добычи и переработки сырья, а также доставки конечной продукции до потребителя. РФПИ активно работает с правительством, чтобы сделать инвестиции в инфраструктуру добычи „зеленых“ металлов привлекательными», — отметил Дмитриев.

Как пример успешного инфраструктурного проекта, способствующего развитию добывающего сектора, Кирилл Дмитриев упомянул строительство первого железнодорожного моста между Россией и Китаем через реку Амур. РФПИ с китайскими партнерами финансировал более 70% от общего бюджета строительства российской части моста. Этот новый транспортный коридор не только уменьшил логистические расходы на 700 километров, но также сделал добычу полезных ископаемых на Дальнем Востоке более привлекательной, так как теперь есть возможность быстрой транспортировки.

Дмитриев также отметил важность партнерства России, Саудовской Аравии, Китая и других стран так называемого «суперрегиона», включающего Ближний Восток, Азию и Африку, в развитии глобальной добывающей индустрии, особенно с учетом стратегии глобального энергетического перехода, который резко повысил спрос на так называемые «зеленые металлы», востребованные при использовании современных энергосберегающих технологий.

«С учетом увеличения числа стран в составе БРИКС необходимо расширение диалога, посвященного международному сотрудничеству для развития вертикально интегрированных цепочек поставок полезных ископаемых, оптимизации разработки проектов, развития трансграничных инвестиционных платформ, создания соответствующей инфраструктуры и центров трансфера технологий. В связи с этим РФПИ предлагает разработать и создать новые структуры и инструменты, в частности, инвестиционный фонд БРИКС+, который мог бы финансировать различные международные проекты в соответствующих отраслях наших стран», — сообщил генеральный директор РФПИ.

Генеральный директор РФПИ подчеркнул особую роль России, которая занимает второе место в мире по запасам редкоземельных элементов, третье место по запасам лития и контролирует 22% мировых запасов никеля, 15% титана, 13% кобальта, 12% вольфрама. Кроме того, Россия обладает девять мировых запасов меди, а уникальный российский проект по добыче меди на Удоканском месторождении входит в тройку крупнейших месторождений меди в мире.