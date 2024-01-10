Путин после Чукотки посетит Хабаровск
Пресс-секретарь президента Песков: Путин после Чукотки посетит Хабаровск
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Фото: www.globallookpress.com / Alexandr Altukhov
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Дальнейшие планы президента РФ коснутся вопросов бизнеса и культуры региона.
Представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами сообщил о дальнейших планах президента России Владимира Путина: после визита на Чукотку российский лидер планирует поездку в Хабаровск. Там он встретится с представителями местного бизнеса и осмотрит презентацию планов развития городов Дальнего Востока.
«Будет достаточно много предпринимателей, предметный разговор», — уточнил представитель Кремля.
Также у президента намечена встреча с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. Кроме того, президент посетит в Хабаровске местную мультипликационную студию.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Кремле говорят о мирном процессе вокруг Украины.