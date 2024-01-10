Лишившаяся руки Маргарита Грачева ждет четвертого ребенка

Искалеченная бывшим супругом блогер Грачева станет мамой в четвертый раз

Фото: ТАСС / Щербак Александр

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Серпуховчанка счастлива со вторым мужем.

Блогер Маргарита Грачева, которой экс-муж отрубил кисти рук в 2017-м, сообщила о своей четвертой беременности.

Интернет-знаменитость опубликовала в своем блоге видео, на котором супруги в обнимку показывают кадры УЗИ.

«Скрывать становится все сложнее, да и самые внимательные начали замечать мои изменившиеся формы. И в эту беременность живот начал расти очень быстро, мне конечно хотелось бы быть миниатюрной беременной, но это не моя история. Как сейчас популярно говорить, я стану Матерью Драконов вдвойне (у нас уже имеется в семье один, Дима)», — поделилась счастьем блогер.

Через два года девушка, изрядно пострадавшая в предыдущем браке, стала женой музыканта Максима Андрющенко. Сейчас супруги с детьми проживают в загородном доме, который пока до конца не обустроили.

Ранее 5-tv.ru писал, что Грачева показала появление на свет третьего сына в роддоме.