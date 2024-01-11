Юрист объяснил, как меньше платить за жилье зимой

Фото: www.globallookpress.com / Chen Chen

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При какой температуре в квартире возможен перерасчет квитанции в сторону уменьшения?

За оказание некачественных коммунальных услуг россияне могут потребовать перерасчет, а в крайних случаях обратиться в суд с требованиями оштрафовать управляющую компанию. Об этом сообщил старший управляющий партнер юридической компании Петр Гусятников в беседе с URA.RU.

По его словам, граждане имеют право на перерасчет, когда температура в помещениях ниже нормы в 18 градусов, в угловых комнатах 20 градусов. Кроме того, если помещение не обеспечивается теплом дольше, чем установлено законодательством.

Юрист объяснил, что в течение месяца в целом отопление не могут отключать более чем на сутки.

Для подачи заявления на перерасчет и обоснования жалобы, нужно пригласить представителя УК, который оформит акт и замерит температуру. Та же история и с горячей водой, специалист обязан зафиксировать ее отключение.

Если же в УК не торопятся отрабатывать обращение, гражданин имеет право направить заявление в территориальную жилищную инспекцию и в суд, где вместе с перерасчетом можно запросить штрафные санкции в размере 50% от суммы взыскания.

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