Суд отказался взыскать с Ивлеевой миллиард рублей морального ущерба

Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС

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Иск вернули обратно заявителям. В чем причина?

Суд не удовлетворил и вернул заявителям коллективный иск к блогеру Анастасии Ивлеевой. С организатора «голой» вечеринки хотели взыскать миллиард рублей за причиненный моральный ущерб.

«Хамовнический суд Москвы вернул исковое заявление Иншакова А. И. и лиц, присоединившихся к иску к Ивлеевой А. В.», — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции.

В суде пояснили, что иск был отклонен в связи с тем, что указанные в нем сведения не соответствуют действительности. Заявители указали, что Анастасия живет в Хамовниках, однако данные об этом отсутствуют. Отмечается, что она зарегистрирована на территории иного субъекта.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд приостановил работу столичного клуба «Мутабор», где прошла вечеринка Ивлеевой, из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований.