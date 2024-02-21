«Переплетаются строки»: творческие пути Рождественского и Цветаевой соединились

Фото, видео: 5-tv.ru / © РИА Новости / Юрий Абрамочкин; Александр Поляков

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Изначально дочь Роберта Ивановича — Екатерина Рождественская — негативно отнеслась к задумке.

Творческие пути Роберта Рождественского и Марины Цветаевой соединились в театре «Градский Холл», где состоялся концерт группы ViVA «Роберт Рождественский и Марина Цветаева: Музыкально-поэтический диалог». Истинные поклонники русской поэзии и творчества великих поэтов XX и Серебряного века, среди которых были певец и продюсер Илья Гуров, телеведущая Наталья Страшнова, дочь Роберта Ивановича — Екатерина Рождественская, пришли на мероприятие.

По признанию солистов группы ViVA, изначально была идея создать концерт, посвященный творчеству Роберта Рождественского, однако чуть позже было обнаружено, как судьбы поэта и Мариной Цветаевой тесно переплетены между собой.

«Это, пожалуй, находка нашего всего коллектива. Когда Михаил (солист группы ViVA Михаил Давыдов — Прим. ред.) начал шерстить весь музыкальный материал, когда мы увидели, что даже пересекаются и переплетаются строки у этих поэтов. <…> Филипп (солист группы ViVA Филипп Черкасов — Прим. ред.) съездил в музей Цветаевой, увидел, что Роберт Рождественский стал председателем госсовета по сохранению ее памяти и был инициатором того, чтобы Цветаеву знала вся страна. Я в свою очередь тоже многое узнал, когда увидел видеоролик о том, что Рождественский говорит, что Цветаева — это великий поэт, который не просто должен быть читаемым, а он должен быть пропет, он должен быть услышан с музыкальной точки зрения», — отметил руководитель и основатель группы ViVA Александр Балыков.

Сама дочь Роберта Ивановича — журналист и фотохудожница Екатерина Рождественская — изначально негативно отнеслась к задумке. По словам Александра Балыкова, он долгое время добивался встречи с Екатериной, чтобы объяснить их идею, однако, как отметила сама фотохудожница, она сразу же согласилась побеседовать.

«При первой встречи она сказала: „Ну что, Цветаев, рассказывай, у меня времени немного“. А потом, когда мы начали об этом говорить, когда мы начали обсуждать это, оказалось, что и для Екатерины это тоже было большим открытием», — рассказывает Александр Балыков.

На сцене были представлены такие стихотворения Рождественского как «Мгновения», «Любовь настала», «Город детства» и другие, которые сменялись поэзией Цветаевой «Август», «Монолог», «Я тебя отвоюю» и так далее. Концерт, реализованный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, завершился громкими овациями.

«Как пять таких сильных голосов могут сделать нечто невероятное! И сегодня я счастлив здесь присутствовать, потому что это музыка, которая была со мной с детства!» — поделился своими эмоциями певец и продюсер Илья Гуров.

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