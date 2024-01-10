Губернатор Волгоградской области сообщил о сбитом беспилотнике

Фото: © РИА Новости

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Немногим ранее дрон сбили в Воронежской области.

Беспилотник боевиков киевского режима сбили над территорией Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров, его словам приводятся в Telegram-канале администрации.

«Сегодня, 10 января, над территорией Волгоградской области силами Минобороны России сбит беспилотный летательный аппарат», — говорится в сообщении.

По информации властей, пострадавших и разрушений в результате нет.

В этот же день российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали вражеский беспилотник в небе над Воронежской областью.

Россия тем временем продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что средства ПВО ВС России сбили украинский беспилотник самолетного типа в небе над Саратовской областью.