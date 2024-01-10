Сколько можно пить: какая вода приводит к появлению камней в почках

Фото: www.globallookpress.com / JONATHAN FORD

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И какой объем жидкости необходимо употреблять в день?

Камни в почках и мочевыводящих путях — явление нередкое. И во многих случаях они появляются не сами по себе, а в результате специфики питания человека.

Одну из важнейших ролей в этом играет вода, которую мы ежедневно пьем и используем при готовке, пишет aif.ru. Различают несколько недугов, при которых значительно изменяется обмен веществ, что формирование камней почти нельзя предотвратить.

Но, в основном, у остальных людей риск их развития можно свести практически к нулю. Существуют меры, которые стоит предпринять для этого.

Количество воды важнее качества

Важен состав воды, но более значимым, по данным научных исследований, является ее количество. Если человек не соблюдает должный питьевой режим, то у него образуется мало мочи, а это наиболее подходящие условия для «рождения» камней.

Так, чем больше концентрация солей в моче, тем легче они выпадают в осадок. Это и приводит к неприятным последствиям.

Вода в большом количестве разбавляет мочу, что затрудняет выделение солей в осадок, и даже если уже появляются кристаллы солей, они могут смываться потоком мочи.

Дневная норма воды

Если человек выделяет менее одного литра мочи за 24 часа, риск развития у него мочекаменной болезни крайне высок. Если в сутки образуется два или два с половиной литра, то риск развития болезни мал, даже у людей, которые ранее сталкивались с этой проблемой.

Если появления камней избежать не удалось, рекомендуется выпивать столько жидкости, чтобы мочи было более двух с половиной литров в сутки.

Какой должна быть вода по качеству

Согласно данным исследований, там, где вода жесткая или с высокой минерализацией, чаще ставится диагноз «мочекаменная болезнь». Наиболее сильная связь зафиксирована с высокой концентрацией кальция.

Благодаря этому веществу обеспечивается жесткость воды. Его соли, особенно с щавелевой кислотой (оксалаты), плохо растворимы и легко образуют самые распространенные камни — оксалатные.

По этой причине долго пить такую воду нельзя, такую воду нужно в обязательном порядке фильтровать. Особенно это касается тех регионов, в которых питьевая вода более жесткая. В частности, речь идет о Поволжье, Кавказе, части районов Башкортостана.

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