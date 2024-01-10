Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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На днях стало известно об еще одной операции, которую будут проводить спортсмену.

Российский фигурист Роман Костомаров является примером абсолютной силы воли. Такое заявление в беседе с изданием «Спорт-Экспресс» сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Является ли Костомаров примером? Конечно! Это пример абсолютной силы воли! Пример важный для многих ребят сейчас!» — сказал он.

Роман Костомаров назван спортсменом 2023 года

Костомаров был госпитализирован в начале января 2023 года с пневмонией. В больнице его состояние стремительно ухудшалось, вскоре его ввели в состояние медикаментозной комы, продолжая лечение, а затем подключали к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

Из-за проблем с кровообращением у спортсмена развился сепсис, воспаление привело к необходимости ампутировать конечности.

В конце декабря Костомаров впервые встал на коньки после ампутациии. Он доказал, что с помощью силы воли можно преодолеть любые преграды. Фигурист уверен: без поддержки близких он бы не справился с бедой, которая с ним произошла. Только благодаря их любви Роман Костомаров снова может радоваться жизни.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Костомаров сделает пластическую операцию на руке для подготовки протеза.