Важные нюансы: как правильно ходить в баню после застолья

Травник Абдулов: в баню с собой можно взять чаи из мяты и мелиссы

Фото: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov

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Например, какие напитки стоит взять с собой в парную?

В период длинных новогодних выходных наш организм испытывает немалые нагрузки. Поход в баню — прекрасный метод расслабиться и восстановиться после праздников.

Как правильно это сделать, чтобы не навредить себе, рассказывает издание URA.RU. По словам пармастера с четырехлетним опытом Валерии Буяновер, первым делом нужно отказаться от «тяжелой» пищи — мяса и жареного.

Стоит отдать предпочтение легкоусваиваемой еде, в частности, каше или творогу. При этом отмечается, что в парной должно быть не жарко: наиболее подходящая температура — 50-60 градусов.

Организм быстро «привыкнет» к этим условиям и начнет избавляться от всего лишнего. Также эксперт рекомендует использовать соль — как морскую, так и обычную крупного помола.

Уточняется, что она хорошо «вытаскивает» из организма вредные вещества. Следует нанести ее по всему телу и устроить в ней пятиминутный отдых, можно в ней погреться в парной.

«Соль прекрасно абсорбирует все вредные вещества. Обязательно — обильное питье. Я рекомендую „потоотделяющий“ чай с малиной, клюквой, брусникой», — объяснил пармастер Дмитрий Шмаков.

Как отметил травник Мишель Абдулов, подойдут «расслабляющие» чаи: мята, мелисса, душица, манжетка, календула. Они сглаживают мускулатуру кишечника и помогают вывести желчь.

Вместе с тем профессионал предупреждает, что кофе, алкоголь, сладкое несовместимы с «горячими» процедурами. Ведь бодрящий напиток задерживает влагу в организме.

Кроме того, эксперт высказался о вреде аромамасел с полок магазинов и аптек. Как правило, в них содержатся химические вещества, которые под воздействием температуры поглощаются кожей.

Лучше заварить травы с тонизирующим — тархун, родиола розовая, фенхель, полынь — и расслабляющим эффектом. Среди последних — мята, шалфей и душица.

«Можно взять сухой крапивы или чистотел, добавить немного пихты. Залейте их кипятком, дайте настояться десять минут и отвар для поливания камней в парилке готов. Крапива хорошо разогревает кожу, чистотел начинает впитываться в организм и помогает лимфе выводить шлаки и токсины», — заключил Абдулов.

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