Предлагают «помощь»: в ЦБ предупредили о новой афере с разблокировкой активов
ЦБ РФ предупредил о новой мошеннической схеме по разблокировке активов
Фото: www.globallookpress.com / Ralf-Udo Thiele
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Мошенники выдают себя за финансовую организацию. Как они действуют?
Мошенники стали предлагать россиянам помощь в решении вопроса с замороженными иностранными учетными институтами активами. С подобными предложениями к гражданам обращаются в социальных сетях, мессенджерах и по электронной почте, предупреждает Центробанк (ЦБ) РФ.
Злоумышленники предлагают перевести на заявленный счет сумму, равную стоимости замороженных активов. Жертвам обещают вернуть деньги обратно на банковский счет в двойном размере.
«Аферисты могут выдавать себя за финансовую организацию, но при этом не иметь лицензии Банка России», — отметили в ЦБ.
Соотечественников призвали быть внимательными и не сотрудничать с сомнительными компаниями. Легальность организации можно проверить с помощью специального списка, составленного регулятором.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что делать, если вы перевели деньги мошенникам.