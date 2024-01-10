«Курица или яйцо»: почему США хотят отказаться от импорта урана из России

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

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Американцы ищут новых поставщиков. И уже выделили на эти цели миллионы долларов.

Министерство энергетики Соединенных Штатов объявило о поиске альтернативных поставщиков урана для современных ядерных реакторов в рамках программы президента Джо Байдена «Инвестиции в Америку». Об этом сообщила пресс-служба американского ведомства.

«Минэнерго США опубликовало запрос предложений на услуги по обогащению урана, чтобы помочь наладить надежные внутренние поставки топлива с использованием низкопробного и низкосортного топлива (HALEU. — Прим. ред.)», — говорится в сообщении.

В объявлении красиво рассказывается о необходимости урана, повышении энергобезопасности страны, а также укреплении экономической конкурентоспособности Вашингтона и создании рабочих мест с хорошей оплатой. США планируют заключить контракты на десять лет на поставки HALEU. На эти цели выделено 500 миллионов долларов, в ближайшие годы программу могут расширить.

Таким образом, США решили отказаться от импорта урана из России и восстановить свое производство ядерного топлива. Это прокомментировал зампомощника главы Минэнерго Штатов по ядерному топливному циклу Джон Кармак в беседе с Reuters.

«Это процесс типа «курица или яйцо», — сказал он.

Кармак считает, что Вашингтон должен сначала вложить достаточную сумму денег, чтобы сформировать начальный спрос у производителей, которые будут в дальнешем наращивать мощности, подавать заявки на получение лицензий и реализовывать проекты по строительству урановых заводов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США достигли соглашения по финансированию работы правительства, избежав шатдауна.