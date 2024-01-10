Отказался от любимой: Омаров пошел на жертвы в угоду Бородиной

Курбан Омаров показал, как отдыхает в Таиланде с дочерью от Бородиной

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Девушка Курбана оказалась третьей лишней на отдыхе?

Отдых телеведущей Ксении Бородиной в Таиланде выдался этой зимой не таким спокойным по сравнению с прошлыми поездками. На курорте в одно время со знаменитостью оказался ее экс-супруг Курбан Омаров, прилетевший на море с молодой избранницей. Фото из отпуска бизнесмен опубликовал в личном блоге*.

Как передает портал 7Дней.ru, поклонники звезды «Дома-2», узнав об этом, сразу принялись прочить им встречу, в итоге так и произошло.

Омаров поделился в своем блоге видео с Теоной, где она играла в бассейне. А спутницы мужчины в кадре не было. По мнению интернет-пользователей, Валерию попросили временно оставить любимого, чтобы не злить Бородину.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Omarov Kurban (@zimamoscow)

Дело в том, что Ксения разрешает бывшему мужу навещать дочь без каких-либо проблем и ограничений, но с одним условием — он не должен знакомить девочку со своими пассиями. Телезвезда считает, что Курбан не разборчив в связях, и уверена, что это его не последний роман.

Ранее 5-tv.ru писал, что Курбан Омаров намекнул на скорую свадьбу.

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