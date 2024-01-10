В Белгороде объявлена авиационная опасность

Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova

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ВСУ продолжают обстреливать регион. Только за минувшие сутки под огнем оказались шесть районов.

Жителей Белгорода предупредили об авиационной опасности. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале городской мэрии.

«РСЧС: город Белгород, авиационная опасность», — указано в публикации.

Двумя днями ранее, 8 января, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал жителей региона о ракетной опасности. Людей призвали укрыться в помещениях и не подходить к окнам.

Авиационная опасность также ранее объявлялась в Белгороде 3 января. Действовала она около получаса.

Белгород подвергся обстрелу со стороны украинских нацистов 30 декабря 2023 года. В результате произошедшего пострадали более 100 человек. Скончались 25, в том числе дети. Разрушены были 37 многоквартирных домов, три частных дома и семь объектов гражданской инфраструктуры. В последующие дни ВСУ снова наносили удары по Белгороду и Белгородской области.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Австрии раскрыли, почему Запад не осудил удары ВСУ по Белгороду.