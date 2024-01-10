«Украина в тупике»: в США заявили, что ВСУ потеряли самых опытных боевиков

Фото: Reuters / THOMAS PETER

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В американском издании отметили, что контрнаступление киевского режима закончилось, так и не начавшись.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе боевых действий с армией России потеряли тысячи боевиков, в том числе самых опытных. Об этом сообщает американская газета Wall Street Journal.

«Военные действия Украины зашли в тупик… Украина потеряла тысячи военнослужащих, включая самых опытных и мотивированных бойцов», — говорится в публикации.

Контрнаступление ВСУ закончилось, не начавшись. Неназванный представитель Службы безопасности Украины (СБУ) сравнил обстановку на поле боя с «Первой мировой войной и окопами».

О начале спецоперации на Украине объявил 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин. Это решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главные цели спецоперации — демилитаризация и денацификация Украины.

Спустя почти полтора года проведения СВО украинская сторона начала контрнаступление. Владимир Путин подтвердил его начало 4 июня. В конце 2023 года сам главком ВСУ Валерий Залужный признал провал контрнаступления. Такое заявление, к слову, сильно разгневало президента Украины Владимира Зеленского.

Попытки прорвать российскую оборону предпринимаются Украиной в том числе на левом берегу Днепра. Командиры ВСУ продолжают бросать боевиков в мясорубку, отправляя их на смертельные задания в Крынках. Киевский режим не останавливают огромные потери, им важнее показать Западу свое наступление. Заявлял об этом немецкий обозреватель Кристоф Ваннер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что количество тяжелораненых боевиков ВСУ выросло на 30%. Причем значительная часть операций заканчивается ампутацией.