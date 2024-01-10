Бесплатные продукты могут начать раздавать в магазинах в России

В России могут появиться социальные полки с бесплатными продуктами

Фото: www.globallookpress.com / Hanna Gabriela

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Кто сможет воспользоваться инициативой, если ее одобрят?

В российских магазинах собираются сделать бесплатными продуктами, у которых истекает срок годности. Ими смогут воспользоваться пенсионеры и малоимущие.

Такую инициативу рассмотрят в Госдуме, пишут «Известия». Авторы документа объясняют идею тем, что в стране сейчас больше трети всех продуктов превращаются в отходы.

А ведь такого количества хватило бы, чтобы прокормить 30 миллионов человек. Но пока бесплатная раздача продуктов является более затратной, чем утилизация.

Ранее 5-tv.ru писал, что в следующем году в России начнут блокировать просроченные товары при покупке. С помощью нового программного обеспечения при считывании штрих-кода продавцом или на кассе самообслуживания просроченный товар выделят специальным значком — его невозможно будет оплатить.