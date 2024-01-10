Господство на гусеницах: как танкисты армии России громят ВСУ под Северском

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Орудия боевиков теперь дальше, а снарядов у противника стало явно меньше, поэтому на наших позициях значительно спокойнее.

Наши танкисты уничтожают укрепрайоны ВСУ в районе Северска и обеспечивают продвижение передовых отрядов пехоты: стреляют с закрытых позиций, но мобильность и высокая точность дает решающее преимущество. Корреспондент «Известий» Даниил Левин наблюдал за боевой работой.

«Непривычное чувство: ехать на Т-72 по асфальту. Машина, созданная для бездорожья, и здесь набирает высокую скорость!» — отмечает Левин.

Но вскоре танк оказывается в своей стихии. Мчит по замерзшей грязи, пробирается через глубокую лужу, и занимает огневую позицию.

Дым после выстрела окутывает башню. Система сразу готовит новый снаряд — и снова.

Танк сейчас работает, по сути, как артиллерийское орудие — ведет огонь из закрытой огневой позиции. Поэтому дуло пушки чуть задрано для того, чтобы перебить естественные преграды и попасть точно в цель.

Укрепрайон ВСУ в районе Северска: бетонные стены разрушенных зданий все еще остаются надежным укрытием для украинских боевиков. Фугасными снарядами приходится методично, как говорят военные, разбирать перекрытия.

«Фугас же что делает — он зарывается или пробивает сначала укрытие какое-нибудь и взрывается уже внутри. Либо, если это в землю, вот, например, в метре он упал от окопа вражеского — он взрывается внутри и, получается, этой землей придавливает пехоту», — рассказал командир танкового взвода с позывным «Волк».

Эти военнослужащие — из танкового батальона «Август». Подразделение сформировано еще в 2014 году.

И сейчас большинство — местные жители. Механик-водитель девять лет назад вступил в ополчение пехотинцем, затем стал танкистом, по его стопам пошел и сын.

«Получил звание — младший лейтенант, командир взвода», — поделился молодой человек.

«У меня звание — сержант», — отметил его отец.

«Так он уже старше вас, получается?» — спросил корреспондент.

«Да, ну, молодым дорога!» — подчеркнул мужчина.

Российская армия серьезно отбросила противника на этом направлении. И это во многом заслуга и наших танкистов.

Заняты новые рубежи, сейчас там укрепляются наши передовые отряды. Их и поддерживают из глубины.

Танк, безусловно, в топе приоритетных целей, поэтому после стрельбы моментально уезжаем. Ну и, надо сказать, погода благоволит сегодня, что, конечно, звучит забавно, когда такой холод, идет снег, жуткий ветер.

Но именно при таких погодных условиях украинских дронов, которые в основном и пытаются атаковать нашу технику, в небе меньше. Снизилась в последние недели и интенсивность артобстрелов.

Орудия ВСУ теперь дальше, а снарядов у противника стало явно меньше. Поэтому на наших позициях значительно спокойнее.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ предупредили о модернизированном российском оружии.