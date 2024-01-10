Главком ВМФ рассказал, как Россия может ответить на угрозы со стороны США

Фото: www.globallookpress.com / U.S. Department of Defense

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Тем временем уже планируется создание пяти дивизий и одной бригады морской пехоты.

Главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) РФ Николай Евменов назвал американские корабли с крылатыми ракетами «Томагавк» угрозой российской национальной безопасности. Наш флот должен отвечать современным требованиям, чтобы исключить риски, заявил он в беседе с «Красной звездой».

Евменов отметил, что «Томагавки» могут быть использованы для массированного удара по России и достать до объектов на большей части территории страны. Он указал на то, что в морях на постоянной основе осуществляют патрулирование корабли, несущие эти ракеты.

По словам главкома ВМС РФ, угрозы в океанских и морских направлениях для российской стороны формируются из-за нескольких факторов. Среди них не только американские корабли с «Томагавками», но и присутствие иностранных группировок ВМС в Средиземном море и Атлантическом и Тихом океанах, намерения некоторых стран ущемить интересы России в Арктике, активное освоение Великобританией и Соединенным Штатами Арктического бассейна с помощь атомных подводных лодок и другие.

Безопасность России в Мировом океане возможно обеспечить только благодаря наличию современного флота и других видов войск. Так, по словам Евменова, в Военно-морском флоте России будут сформированы пять дивизий и бригада морской пехоты. Такие изменения будут вводиться для наращивания боевых возможностей морской пехоты.

Ранее 5-tv.ru писал, что главком ВМФ России заявил о боевой готовности флотов.