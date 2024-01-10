Кринж я зашкварный или хайповый сигма: как понять язык молодежи

Фото: www.globallookpress.com / m3.

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Что значат новомодные подростковые словечки и повлияет ли это на русский язык?

Наверняка каждый родитель сталкивался с тем, что в какой-то момент ребенок начинает разговаривать на абсолютно непонятном сленге. Одни новомодные словечки сменяют другие, выходя из моды буквально за считанные недели, а бедные взрослые тщетно пытаются понять, о чем же говорят их дети. Сайт KP.RU составил подробный «гайд» по молодежному языку и узнал, что ждет русский язык в будущем.

Поясняем за хайповый сленг

В последнее время среди российских школьников появились новые словечки, значение которых крайне неочевидны. Например, выражение «дрипчик ракнут». Если разобраться, то оказывается, что дрипом называют стильную одежду, а «ракать» — это синоним слова «носить». То есть «дрипчик ракнут» — это всего лишь «я модно оделся», но в более коротком и современном варианте.

Также слово «дрип» можно заменить сленговыми названиями модных брендов, такими как «баленса» (Balenciaga) или «рики» (одежда американского модельера Рика Оуэнса), чтобы обозначить то, что ты «шаришь за хайповый шмот» (разбираешься в модной одежде). Людей, которые не разбираются в модных течениях среди подростков принято называть «броуками». Их «лук» (внешний вид) принято называть «кринжовым» (вызывающим стыд).

Для выражения одобрения молодое поколение зачастую использует междометие «ауф», являющееся универсальной реакцией на что-то крутое. Слово было позаимствовано из около-криминального жаргона, однако сегодня уже никто не ассоциирует его с преступным миром.

Вообще, заимствования — частое явление в сленге. Например, фраза «перки в пузике» пришла от любителей компьютерных игр. Perk (перк) на языке «геймеров» (фанатов видеоигр) обозначает умение/навык, а то, что он «в пузике», говорит о том, что человек усвоил этот навык.

Зачем молодежи свой язык

Психологи и лингвисты придерживаются мнения, что особый жаргон помогает детям почувствовать свою индивидуальность и обособленность от взрослых. Любой сленг — это как лакмусовая бумажка, позволяющая определить, относится ли человек к так называемым «своим».

Однако не стоит винить в этом нынешних детей. Как показывают исследования, подобная ситуация свойственна каждому поколению. Еще в 1962 году Корней Чуковский в книге «Живой как жизнь» говорил, что люди в возрасте всегда думают, будто их дети и внуки уродуют правильную русскую речь.

И действительно, если посмотреть назад в прошлое, можно увидеть, что в 1960-х — 1070-х годах молодежь активно общалась на сленге: вайтовые трузера, вайфа, пэрэнты, флэт, шейковать и далее по списку. Сегодня почти все они остались в прошлом, как и сленг 80-х, 90-х и 00-х. Лишь единицы, вроде «клево», «прикольно» и т. д. смогли укорениться в языке, и такая же судьба ждет и «дрипчик» с «перками».

Недолго музыка играла

Как утверждают лингвисты, новые сленговые слова обычно появляются в мегаполисах или благодаря крупным блогерам и знаменитостям. Жаргонные словечки быстро «форсятся» (стремительно разлетаются по интернету), а уже через несколько месяцев или даже недель надоедают молодежи.

Одним из главных мемов 2023 года были «бархатные тяги» — так в интернете стали называть странную нелепую обувь. «Тяги» произвели эффект разорвавшейся бомбы. Все соцсети были переполнены мемами, песнями и смешными видео, а в конце года их даже упомянули в одном из отечественных фильмов. Однако из-за того, что фраза вышла за пределы молодежных кругов и про нее узнали взрослые, мем про тяги мгновенно умер и перестал быть интересен подросткам.

Специалисты считают, что ругаться, а тем более бороться со сленгом не только бесполезно, но и бессмысленно. Вы рискуете лишь испортить настроение с вашими детьми. Не стоит переживать за русский язык — он проходит через подобные изменения каждое поколение.

Лучше просто лишний раз обратить внимание подрастающего поколения на многообразие и красоту родной речи и самим подавать им соответствующий пример. А чтобы понимать молодежь было проще, воспользуйтесь небольшим словариком-подсказкой:

Агриться — злиться.

Байтить — провоцировать.

Вайб — особая атмосфера.

Дед инсайд — мрачный, склонный к депрессии (от английского dead inside — мертвый внутри).

Зашквар — позор, стыд.

Имба — что-то очень классное.

Сигма — очень крутой человек.

Изи — легко/полегче.

Краш — возлюбленный.

ПОВ — взгляд на ситуацию от лица кого-то (от англ. point of view).

Пруф — аргумент, доказательство.

Рофлить — смеяться с чего-либо или кого-либо, прикалываться.

Соевый — чрезмерно неумелый и ранимый человек.

Стэнить — быть фанатом кого-то или чего-то.

Тюбик — неказистый юноша.

Чечик — обычный малознакомый юноша.

Шеймить — унижать, осуждать.

Форсить — хвастаться.

Подкрадули — смешная или нелепая обувь.

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