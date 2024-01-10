«Собирался лететь»: Путин раскрыл, почему отменил поездку в Якутию

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Бедняков; 5-tv.ru

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Тем не менее, глава государства обещал посетить республику позже.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что был намерен отправиться в Якутию, однако поездку пришлось отменить из-за погоды. По его словам, самолет может не сесть в подобных погодных условиях.

«Вот я собирался сейчас в Якутию лететь. Там самолет не может сесть. Пришлось отменить поездку в Якутию», — поделился он в беседе с жителями Анадыря.

Глава государства заверил, что посетит республику позже.

Сегодня утром, 10 января, президент прибыл с рабочим визитом на Чукотку. Погода там тоже суровая — минус 27 градусов. Путин посетил тепличный комплекс семьи Макатровых, где круглый год в условиях вечной мерзлоты выращиваются овощи. По городу президент передвигался на специальном автомобиле, способном преодолевать сугробы и болота.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин оценил спрос на огурцы и помидоры на Чукотке.