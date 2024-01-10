Действие программы «Земский учитель» в России продлят до 2030 года

Фото, видео: Григорьев Максим / ТАСС; 5-tv.ru

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Решение об этом уже принял президент.

Программу «Земский учитель», действие которой истекает в текущем году, продлят до 2030-го. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в рамках рабочего визита на Чукотку.

«Конечно, ее нужно продлевать. Мы ее продлим до 2030 года, она востребована», — сказал президент на встрече с представителями общественности Анадыря.

Путин также отметил, что программа на Дальнем Востоке отфинансирована лучше, чем в среднем по стране. Однако и жизнь в регионе дороже, поэтому учителям выплачивают за переезд по два миллиона рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин назвал важнейшим вопрос оплаты труда учителей. Данную тему российский лидер затронул в ходе большого Госсовета в конце 2023 года.