Путин выступил против использования маткапитала для покупки автомобиля

Фото, видео: Коньков Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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Президент призвал аккуратно относиться к таким предложениям.

Президент России Владимир Путин выступил против идеи о том, чтобы можно было тратить материнский капитал на покупку автомобиля. Об этом он заявил в ходе рабочей поездки на Чукотку.

Путин, затрагивая тему расширения использования маткапитала в России, отметил, что с новыми предложениями нужно быть аккуратнее, поскольку соцмера касается интересов детей.

При этом российский лидер поручил правительству изучить вопрос льготного кредитования на приобретение машины многодетными семьями на Дальнем Востоке.

«Давайте не будем трогать семейный капитал на эти цели, просто попросим правительство и министерство промышленности (Минпромторг. — Прим. ред.) проработать отдельно вопрос со льготами по приобретению автомобилей в данном случае для многодетных семей на Дальнем Востоке», — сказал Путин на встрече с представителями общественности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России материнский капитал будут выдавать только на детей, которые родились с гражданством страны. Документ, уточняющий правила выплат, подписал президент Владимир Путин.