«Новый год прошел»: Путин оценил спрос на огурцы и помидоры на Чукотке

Путин на Чукотке пошутил, что все помидоры и огурцы съели на праздниках

Фото, видео: Феоктистов Дмитрий / ТАСС; 5-tv.ru

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Стоимость местных овощей превышает 500 рублей, но они вдвое дешевле привозных.

Президент России Владимир Путин посетил круглогодичный тепличный комплекс семьи Макатровых в ходе визита на Чукотку. Глава государства оценил спрос на местные огурцы и помидоры.

Хозяйка теплицы Наталья Макатрова провела экскурсию для Путина. Осматривая грядки, президент отметил: «Все съели!»

«Новый год прошел, огурцов сейчас мало, потому что был спрос ажиотажный», — объяснила Макатрова.

Путин поинтересовался, все ли продукты раскупаются, на что ему отметили, что теплица полностью опустела. Сейчас стоимость овощей местного производства дешевле привозных в два раза.

«Наш огурец стоит в магазине 500 рублей, помидор — 650 рублей, наш. А привозной — за 1 000, 1 100, 1 200 рублей», — рассказала предпринимательница.

Она в том числе показала помидоры «Черри». Продукт местного производства Макатрова назвала волшебным, а вот привозной «как стеклянный».

«Пахнет вкусно. Хороший помидор», — оценил Владимир Путин.

До этого в России резко выросла цена на мясо кур и куриные яйца. Вопрос дошел даже до президента. Владимир Путин в ходе подведения итогов 2023 года пообещал, что ситуация с ценами на куриное яйцо вскоре будет улучшаться. По его словам, стоимость выросла из-за роста спроса. В Россию уже прибыла партия куриных яиц из Турции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ прилетел в Анадырь в Чукотском автономном округе.