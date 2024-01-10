«Простите»: Шарлот покаялся в суде перед президентом и всеми россиянами

Фото: Дзень Альберт / ТАСС

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Но осознал ли скандальный артист свою вину?

Певец Эдуард Шарлот в суде извинился перед президентом России Владимиром Путиным за то, что на камеру разорвал его изображение. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала Самарского областного суда.

Во время заседания Шарлот в режиме видеосвязи зачитал обращение, в котором покаялся за свои поступки. Он назвал главу РФ «человеком с большой буквы» и признал, что разорвал его фотографию, сам не понимая, зачем он это делает. По словам исполнителя, злобы на президента он не таил, как и какого-либо несогласия с его политикой.

«Прошу у Вас, Владимир Владимирович, прощения за глупейший видеопоступок, выставленный напоказ», — сказал артист.

Также Шарлот покаялся перед патриархом Московским и всея Руси Кириллом, главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной, ветеранами Великой Отечественной войны и всеми россиянами. Он отметил, что был одурманен проамериканской пропагандой. Свое поведение он назвал безрассудным.

Следователь в суде сообщил, что певец свою вину признал, подчеркнув, что «совершал преступления неумышленно».

Некоторое время назад Шарлот эмигрировал в Армению, где сжег свой российский паспорт и записал это на видео. В социальные сети он выкладывал и другие провокационные ролики. Например, показывал подписчикам, как разрывает георгиевскую ленточку или прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла вместе с военным билетом и крестом с распятием Иисуса Христа.

Когда ему надоело жить на чужбине и захотелось домой, он принес извинения, сославшись на эмоциональность творческой натуры.

Тем не менее, в ночь на 22 ноября 2023 года в петербургском аэропорту Пулково его задержали сотрудники полиции. Ему был назначен административный арест на 13 суток с направлением в спецприемник. Молодого человека обвинили в мелком хулиганстве.

Затем стало известно о том, что в отношении исполнителя есть и более тяжкие обвинения за провокационные русофобские действия в публичном пространстве. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей наказание за похищение или повреждение документов.

Ранее 5-tv.ru писал, что певец Шарлот в разговоре с пранкерами согласился сбежать на Украину в чемодане.