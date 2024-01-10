Фото: www.globallookpress.com / Jerome Brunet

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Видео с лозунгом расходится в Сети.

На концерте Moby в Лас-Вегасе призвали прекратить поддержку Украины, видео с мероприятия активно расходится в Сети. Один из исполнителей на «разогреве» разместил лозунг на экране.

Недовольные нашлись очень быстро. Электронщику пришлось тут же извиниться, он сообщил, что не проверил материал своего коллеги, так как доверяет людям и своим музыкантам.

Moby не в первый раз засвечивается в демонстрации антиукраинской позиции. Еще в 2016 году он выкладывал видеоролики со своими стендапами, в которых говорил, что не верит киевскому режиму. Использовал он тогда кадры драки депутатов Верховной рады.

Настоящее имя музыканта Ричард Холл. Он работает в разных жанрах от электроники до поп-музыки, рока и панка. В данный момент он живет и выступает в США.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в ФРГ назвали сроки завершения конфликта на Украине.