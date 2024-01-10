Умер сценарист и режиссер Игорь Болгарин

Сценарист и режиссер Игорь Болгарин ушел из жизни в 94 года

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Rosseforp

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Заслуженному деятелю искусств России было 94 года.

Советский, украинский и российский писатель, сценарист и режиссер Игорь Болгарин скончался на 95-м году жизни. Как стало известно смерть наступила 9 января 2024 года.

О причинах смерти знаменитого деятеля искусств не сообщается.

Игорь Болгарин. Фото: Из открытых источников

Игорь Болгарин родился 28 июня 1929 года в деревне Донузлав в Крыму. Является автором сценариев к таким фильмам как «Ночной мотоциклист», «В Крыму не всегда лето», «Девять жизней Нестора Махно», а также серия фильмов «Дума о Ковпаке».

Пожалуй, самыми известными его работами стали «Адъютант его превосходительства», «На графских развалинах» и «Дерсу Узала». Всего в творческой биографии сценариста порядка 35 кинолент.

С 2002 года деятель являлся членом Национальной академии кинематографических искусств и наук России. Он также лауреат Ломоносовской премии, лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых и заслуженный деятель Украинской ССР.