«На грани выдворения»: в Латвии начали аннулировать документы россиян

Дипломат Зыков: несколько тысяч россиян на грани высылки из Латвии

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn

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Из республики могут депортировать людей из-за дискриминационных поправок к закону.

На грани выдворения из Латвии из-за миграционных поправок находятся несколько тысяч россиян. Такое заявление сделал в эфире федерального телеканала временный поверенных в делах РФ в республике Олег Зыков.

«В результате этой законодательной инициативы на грани выдворения сегодня оказались несколько тысяч россиян», — сказал он.

Зыков подчеркнул, что латвийская миграционная служба уже начала аннулировать постоянные виды на жительство у россиян. Речь идет о тех гражданах РФ, которые не успели вовремя выполнить требования «антигуманных и дискриминационных» поправок к закону Латвии.

Согласно закону об иммиграции Латвии, выданные постоянные виды на жительство россиянам утратили силу в сентябре 2023 года. Чтобы остаться в стране, людям нужно сдать экзамен на знание госязыка и подтвердить наличие финансовых ресурсов для проживания в республике. После этого они должны были подать заявку на получение статуса постоянного жителя Евросоюза.

Однако в декабре 2023-го сообщалось, что Латвия хочет принудительно выселить более 1,2 тысяч россиян, которые якобы не разрешили правовой статус.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Латвия намерена выслать почти 800 россиян старше 60 лет. Причина — не выполнение требования поправок к закону об иммиграции. Отмечается, что они также не подали документы на ВНЖ.

К слову, в конце декабря 2023 года Зыков рассказывал о регулярно поступающих в посольство жалобах на неправомерные действия местных властей.